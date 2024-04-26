Mete Vardar: 'Topraktepe'yi idol görüyorlar'

Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar, Fenerbahçe derbisi öncesinde açıklamalarda bulundu.
Serdar Topraktepe'nin takıma yeni bir ivme kazandırdığına vurgu yapan siyah-beyazlı yönetici, derbiden galibiyetle ayrılacaklarına inandıklarını söyledi.
"DERBİYİ KAZANMAK MORAL OLUR"
Mete Vardar, "Ligde arzu ettiğimiz yerde değiliz. Sezona başlarken iki hedefimiz vardı ancak şampiyonluk yarışından uzaklaşınca tüm gücümüzle kupaya odaklandık. Ankaragücü'nü eleyerek 23 Mayıs'ta final oynamak ve kupayı kazanmak istiyoruz. Ligdeki derbiler camiamız için önemlidir. Fenerbahçe bizim ezeli rakibimiz. Galip gelmemiz camiamız için büyük moral kaynağı olur. Futbolcular, teknik heyet ve yönetim olarak bu heyecanı yaşıyoruz" dedi.
"TOPRAKTEPE'Yİ İDOL GÖRÜYORLAR"
Siyah-beyazlı yönetici, Semih ve Salih'in iyileşmesiyle ideale yakın bir kadroya kavuştuklarının altını çizdi. Mete Vardar, "Sezonun son çeyreğinde tam kadro olmayı başarabildik. Serdar Topraktepe göreve geldikten sonra takıma ivme kazandırdı. Hocamıza güveniyoruz. Bizi hedefe taşıyacağına inancımız tam. Serdar hoca geldikten sonra gençlerin oynama umudu arttı. Gençler idol olarak Topraktepe'yi görüyorlar" diye konuştu.
Derbi için özel prim uygulanmayacağını da belirten Beşiktaş Asbaşkanı, "Normal primimiz olacak. Ayrıca 2 bin 100 taraftarımız statta yer alacak. Taraftar gruplarıyla toplantılar yapıldı. Maçta sonuna kadar takımın yanında olacaklar. Onlardan kalan maçlarda tam destek istedik" ifadelerini kullandı.
Serdar Topraktepe'nin takıma yeni bir ivme kazandırdığına vurgu yapan siyah-beyazlı yönetici, derbiden galibiyetle ayrılacaklarına inandıklarını söyledi.
"DERBİYİ KAZANMAK MORAL OLUR"
Mete Vardar, "Ligde arzu ettiğimiz yerde değiliz. Sezona başlarken iki hedefimiz vardı ancak şampiyonluk yarışından uzaklaşınca tüm gücümüzle kupaya odaklandık. Ankaragücü'nü eleyerek 23 Mayıs'ta final oynamak ve kupayı kazanmak istiyoruz. Ligdeki derbiler camiamız için önemlidir. Fenerbahçe bizim ezeli rakibimiz. Galip gelmemiz camiamız için büyük moral kaynağı olur. Futbolcular, teknik heyet ve yönetim olarak bu heyecanı yaşıyoruz" dedi.
"TOPRAKTEPE'Yİ İDOL GÖRÜYORLAR"
Siyah-beyazlı yönetici, Semih ve Salih'in iyileşmesiyle ideale yakın bir kadroya kavuştuklarının altını çizdi. Mete Vardar, "Sezonun son çeyreğinde tam kadro olmayı başarabildik. Serdar Topraktepe göreve geldikten sonra takıma ivme kazandırdı. Hocamıza güveniyoruz. Bizi hedefe taşıyacağına inancımız tam. Serdar hoca geldikten sonra gençlerin oynama umudu arttı. Gençler idol olarak Topraktepe'yi görüyorlar" diye konuştu.
Derbi için özel prim uygulanmayacağını da belirten Beşiktaş Asbaşkanı, "Normal primimiz olacak. Ayrıca 2 bin 100 taraftarımız statta yer alacak. Taraftar gruplarıyla toplantılar yapıldı. Maçta sonuna kadar takımın yanında olacaklar. Onlardan kalan maçlarda tam destek istedik" ifadelerini kullandı.