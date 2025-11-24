Mete Gazoz'un öğretmeni: 'Alçakgönüllü ve disiplinli bir sporcu'

Milli okçu Mete Gazoz'un lisedeki beden eğitimi öğretmeni Sadık Özaydın, öğrencisinin çok alçak gönüllü ve karakterini bozmayan bir sporcu olduğunu belirterek, Gazoz'un lisede milli takım sürecinde okçuluk antrenmanlarındaki disiplinini anlattı.Anadolu Ajansının (AA) "Zirvedeki İsimlerin Emektar Öğretmenleri" başlıklı dosyasının on dördüncü haberinde, milli okçu Mete Gazoz'un lisedeki beden eğitimi öğretmeni Sadık Özaydın'a yer verildi.İstanbul'daki İhlas Koleji'nde uzun yıllar boyunca beden eğitimi öğretmenliği yapan Sadık Özaydın, meslek hayatı boyunca birçok öğrencinin yanı sıra sporcu da yetiştirdi.Öğrencilerini akademik alanda yetiştiren ve hayata hazırlayan Özaydın, aynı zamanda sportif anlamda da donanımlı gençler yetişmesi için emek verdi.Sporcu gençlerin yetişmesi için çaba gösteren Özaydın'ın öğrencileri arasında milli okçu Mete Gazoz da bulunuyor.Meslek hayatı boyunca binlerce öğrencinin hayatına dokunan Özaydın, öğrencisi Gazoz'u, AA muhabirine anlattı.Özaydın, uzun yıllar beden eğitimi öğretmenliği yaptığı okulda şu an idareci olarak görev aldığını, branşının okçuluk olduğunu aktardı.Çocukluğundan beri sporun içerisinde olduğunu kaydeden Özaydın, "Kendim eski bir futbolcuyum. Sportif anlamda farklı branşlarda çalışmalarım oldu. Sakarya bu noktada bereketli topraklardır. Sporcuların ve spor yöneticilerinin çok çıktığı bir ildir. Çocukluğumdan beri kendimi spora verdiğim için bu yönde eğitim almayı tercih ettim." dedi.Üniversitede Beden Eğitimi Öğretmenliği okuduğunu söyleyen Özaydın, "Öğretmenliği ilk başta belki düşünmüyordum ama 1999 yılında İhlas Koleji'nde öğretmenliğe başladığımda, öğretmenliğin çok güzel, çok kutsal bir meslek olduğunu burada deneyimledim ve bir daha bırakmadım açıkçası. Farklı bir mesleğe de yönelmedim." diye konuştu.Sadık Özaydın, öğretmenlik yaparken branşları ne olursa olsun çocukların gönlüne dokunduklarını, onlarda güzel iz bıraktıklarını dile getirdi.Mesleğinde 25. yılı bitirdiğini kaydeden Özaydın, mezun ettikleri öğrencilerle bir araya geldiklerinde geçmiş yılları yad ederken çok mutlu olduklarını vurguladı.Özaydın, öğrencilerinin bir yerlere gelmesinin, güzel bir hayata kavuşmasının da kendilerini mutlu ettiğini belirterek, "Öğretmenlik aslında birazcık da hücrelerinize işliyor. Başka bir mesleği yapmıyorsunuz da aramıyorsunuz da. Çünkü mesleğiniz insan yetiştirmek. O yüzden mutluyuz şu an çok şükür." ifadesini kullandı.Mete Gazoz'un babası milli okçu Metin Gazoz'un, kendisinin eski bir arkadaşı olduğunu söyleyen Özaydın, "Mete'nin zaten aileden gelen bir okçuluk serüveni var. Anne de baba da bu işin içerisinde, tamamen göbeğindelerdi. Kendi kulüpleri vardı. Babası da eski bir milli okçu." dedi.Gazoz'un lise birinci sınıfı kendi okullarında okuduğunu hatırlatan Özaydın, daha sonra okçu olan kız kardeşi Melisa'nın da bu okula geldiğini anlattı.Sadık Özaydın, Gazoz'un, okula başladığında henüz milli takım sporcusu olmadığını aktararak, şöyle devam etti:"Mete, 9. sınıfta milli takım aday kadrolarına gidip geliyordu. Biz, Mete'yi 9. sınıfta doya doya gördük. 9. sınıfta milli takım aday kadrosuna gidiyordu ama çoğunluk olarak okulda vakit geçirmek zorundaydı. Lise ikinci sınıfa geçtiğinde artık milli takıma girdiği için Antalya'ya gitmeye başlamıştı. Yani okul hayatının büyük bir bölümünü orada geçiriyordu ama kamp bittiği zaman tekrar İstanbul'a geldiğinde soluğu okulda alıyordu. Çünkü okul arkadaşlarını çok seviyordu. Okulda bulunmayı belki de özlüyordu."Gazoz'un İstanbul'da olduğu zaman okçuluk çalışmalarından geri düşmemesi için destek olduklarını belirten Özaydın, "Okçuluk aslında biraz nankör bir spordur. Çünkü 2 gün bıraksanız sizi 10-15 gün geri atar. Hassasiyetinizi, dikkatinizi, odaklanmanızı, reflekslerinizi. Buraya geldiğinde kulüpte de çalışabiliyordu. Verilen programı, atışlarını okçuluk salonumuzda devam ettiriyordu. Neticede milli takım hocalarının vermiş olduğu bir program var. Okulda olduğu süreçlerde başında bulunuyorduk. Bizim aslında birazcık da akademik olarak ilerlemesi noktasında desteğimiz vardı ama sportif anlamda da burada geri düşmemesi için imkan sağlıyorduk." diye konuştu.Özaydın, Mete Gazoz'un çok kaliteli bir öğrenci olduğunu kaydederek, şunları paylaştı:"Sporun çocuklara kattığı bir disiplin, terbiye, özgüven vardır. Yani sporcu ukala değildir. O sınırı çok iyi bilir. Nerede ne konuşacağını çok iyi bilir. İyi bir antrenör eğitiminden, disiplinden geçen sporcular bunları çok iyi becerirler. Okulumuzda da birçok kulübün sporcusu var. Hepsi gerçekten çok kaliteli çocuklardır. Ama tabii Mete'nin farklı bir yanı var açıkçası. Çok alçak gönüllü bir çocuk. Hiçbir zaman, 'Ben milli okçu oldum, artık Avrupa şampiyonuyum, dünya şampiyonuyum.' tarzında, karakterini bozacak herhangi bir yöne evrilmemişti. Hala da evrildiğini düşünmüyorum. Karakterini bozmayan çok önemli bir sporcudur. Aile de eğitim almış olduğu yerler de çok önemli bu noktada. Allah yolunu açık etsin. İlerideki yıllarda Türk sporuna daha büyük hizmetler edeceğine inanıyoruz."Kulüpler arası yarışmalar için Antalya'ya gittiklerinde Gazoz'un mutlaka yanlarına geldiğini ve sohbet ettiklerini anlatan Özaydın, "Bulunduğum ortamlarda 'Mete Gazoz'un öğretmeni' denilme etiketi üzerime yapıştı. Bu atılacak bir etiket de değil, gurur verici bir etiket açıkçası. Bazen utanıyorum. Sonuçta onu yetiştiren biz değiliz, onu yetiştiren anne baba, Milli Takım, Göktuğ hocamız. Biz ona burada imkan sunduk, mihmandarlık yaptık. Onun akademik anlamda geri düşmemesi için elimizden gelen bütün gayreti gösterdik. Sıkıntıya düştüğü dönemlerde okulda yanında olduk. Bu kadarcık bir süreçte bile 'Mete Gazoz'un öğretmeni' kimliğine kavuşmamız bize gurur veriyor. Mete Gazoz'u çok seviyoruz." sözlerini sarf etti.