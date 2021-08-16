Mesut Özil listeye Süper Lig'i de ekledi

Bu sezon Fenerbahçe'de 67'den 10 numaralı formaya dönen ve kaptanlık pazubandının da sahibi olan Mesut Özil, kariyerinin ilk Süper Lig golünü Adana Demirspor'a attı.

, Fotoğraf; AA
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Mesut Özil listeye Süper Lig'i de ekledi
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16 Ağustos 2021 10:51
Mesut Özil
Mesut Özil
Fenerbahçe
Uzun süre sahalardan uzak kaldıktan sonra geçen sezonun devre arasında Fenerbahçe'ye gelen Mesut Özil, üst üste yaşadığı sakatlıklarla beklenen patlamayı yapamamıştı.

Bu sezon 67'den 10 numaralı formaya dönen ve kaptanlık pazubandının da sahibi olan Mesut, kariyerinin ilk Süper Lig golünü Adana Demirspor'a attı. En son lig golünü Şubat 2020'de Newcastle ağlarına bırakmıştı.

İŞTE MESUT ÖZİL'İN GOL ATTIĞI LİGLER...

PREMİER LİG: 33 GOL - 58 ASİST
LA LİGA: 19 GOL - 54 ASİST
BUNDESLİGA: 13 GOL - 37 ASİST
SÜPER LİG: 1 GOL - 1 ASİST


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