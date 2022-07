Mesut Özil için fesih açıklaması

Fenerbahçe'de kadro dışı durumda bulunan Mesut Özil için menajeri Erkut Söğüt, DHA'ya açıklama yaptı.



FENERBAHÇE İLE YOLLAR AYRILDI MI?



"Fenerbahçe ile Mesut Özil'in yolları ayrıldı" yönünde pazartesi medyaya yansıyan bazı haberlerin hatırlatılmasına ilişkin olarak Erkut Söğüt şunları söyledi:



"ABD'den bu iş için geldim. Benim için önemli olan tabii ki müvekkilim. Böyle günler bizim için önemli. Dünkü haberleri ben de gördüm. Yine bir örnek mesela. Tam bir bilgi olmayan, yetersiz bir bilgi olan ama hem Mesut'a hem kulübe zarar vermek isteyen birinin haber sızdırdığını görüyoruz. Her zaman görüyoruz. Belki bu kişiyi bir gün hep beraber bulacağız. Yeni bir sürece girdik. Bizim için yeni bir süreç başlamıştır. Fenerbahçe ile görüşmeler devam etmektedir. Şu an Mesut halen daha Fenerbahçe'nin futbolcusu. Hiçbir şekilde bir şey feshedilmiş değildir. Belirli bir aşamaya geldiği zaman Fenerbahçe Futbol Kulübü açıklamayı yapacaktır. Bu bizim haddimize değil. Mesut Özil Fenerbahçe'nin resmi futbolcusu bugün. Gerektiği zaman, geldiği zaman Fenerbahçe'nin resmi sitelerinden gereken açıklamaları yönetimden alacağız. Bizim tarafımızdan açıklanacak bir şey değil."



Mesut Özil'in geleceğine de değinen Erkut Söğüt, "Her yerden teklif var. O sürece girersek, Mesut en doğru kararı verir. Ancak hala Fenerbahçe futbolcusu, kimseyle görüşemeyiz." ifadelerini kullandı.









SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ