Messi'nin forma satışı Cristiano Ronaldo'yu geride bıraktı

👕İlk 24 saat forma satış rekoru [🔗AS]



2021 - Lionel Messi: 832.000

2018 - Cristiano Ronaldo: 520.000 pic.twitter.com/5VpplPOm5Z



— Sporx (@sporx) August 18, 2021

PSG'nin Lionel Messi transferiyle sattığı forma adedinin tüm zamanların rekoru olduğu belirtildi.AS'ın haberinde Lionel Messi'nin 7 dakika içinde 150.000 adet satan 30 numaralı formasının ilk 24 saatte 832.000 adeta ulaştığı kaydedildi. Formaların 165 eurodan satıldığı taraftar mağazasında ikinci kalite kumaştan üretilen 115 euroluk formaların da tüm dünyada tükendiği kaydedildi.Ayrıca şu ana kadar Messi formasının 1 haftada ön siparişler de hesaba katılarak 1 milyondan fazla forma satıldığı da ifade ediliyor.Bu rakamların 2018'de Juventus'a imza atan ve 24 saatte 520.000 adet forma sattıran Ronaldo transferinin de önüne geçtiği kaydedildi.