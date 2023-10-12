Messi'den karar: Barça ve Suudiler'e ret!

Temmuz ayında Inter Miami ile sözleşme imzalayan Lionel Messi, takımının MLS'te playofflara kalamamasının ardından 4 aylık uzun tatiline başladı.
4 aylık boşluk nedeniyle Lionel Messi'nin Suudi Arabistan'a veya Barcelona'ya kiralanabileceği iddiaları ortaya çıktı. İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'ya göre Lionel Messi, ABD'den ayrılmayacak.
Lionel Messi, 4 ay içerisinde Arjantin Milli Takımı ile çıkacağı eleme maçlarına odaklanacak ve Inter Miami'nin hazırlık maçlarında forma giyecek.
İşte Lionel Messi'nin 4 aylık programı
Ekim
13 Ekim: Arjantin-Paraguay
18 Ekim: Peru-Arjantin
19 Ekim: Inter Miami-Charlotte
22 Ekim: Charlotte-Inter Miami
Kasım
17 Kasım: Arjantin-Uruguay
22 Kasım: Brezilya-Arjantin
Inter Miami'nin Asya Turu
Aralık
Tatil
Ocak
Sezon öncesi hazırlıkları
Şubat
MLS'te yeni sezon başlangıcı
4 aylık boşluk nedeniyle Lionel Messi'nin Suudi Arabistan'a veya Barcelona'ya kiralanabileceği iddiaları ortaya çıktı. İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'ya göre Lionel Messi, ABD'den ayrılmayacak.
Lionel Messi, 4 ay içerisinde Arjantin Milli Takımı ile çıkacağı eleme maçlarına odaklanacak ve Inter Miami'nin hazırlık maçlarında forma giyecek.
İşte Lionel Messi'nin 4 aylık programı
Ekim
13 Ekim: Arjantin-Paraguay
18 Ekim: Peru-Arjantin
19 Ekim: Inter Miami-Charlotte
22 Ekim: Charlotte-Inter Miami
Kasım
17 Kasım: Arjantin-Uruguay
22 Kasım: Brezilya-Arjantin
Inter Miami'nin Asya Turu
Aralık
Tatil
Ocak
Sezon öncesi hazırlıkları
Şubat
MLS'te yeni sezon başlangıcı