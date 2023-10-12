Messi'den karar: Barça ve Suudiler'e ret!

Lionel Messi, 4 aylık boşluğunda herhangi bir takıma transfer olmayacak ve Arjantin ile Inter Miami'ye odaklanacak.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Abone Ol
Messi'den karar: Barça ve Suudiler'e ret!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Ekim 2023 15:01
Temmuz ayında Inter Miami ile sözleşme imzalayan Lionel Messi, takımının MLS'te playofflara kalamamasının ardından 4 aylık uzun tatiline başladı.

4 aylık boşluk nedeniyle Lionel Messi'nin Suudi Arabistan'a veya Barcelona'ya kiralanabileceği iddiaları ortaya çıktı. İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'ya göre Lionel Messi, ABD'den ayrılmayacak.

Lionel Messi, 4 ay içerisinde Arjantin Milli Takımı ile çıkacağı eleme maçlarına odaklanacak ve Inter Miami'nin hazırlık maçlarında forma giyecek.

İşte Lionel Messi'nin 4 aylık programı

Ekim

13 Ekim: Arjantin-Paraguay
18 Ekim: Peru-Arjantin
19 Ekim: Inter Miami-Charlotte
22 Ekim: Charlotte-Inter Miami

Kasım

17 Kasım: Arjantin-Uruguay
22 Kasım: Brezilya-Arjantin

Inter Miami'nin Asya Turu

Aralık

Tatil

Ocak

Sezon öncesi hazırlıkları

Şubat

MLS'te yeni sezon başlangıcı

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery