Mertens'ten Napoli itirafı!

Galatasaray'daki hafta içindeki izin gününde İtalya'ya giden Dries Mertens, eski takımı Napoli ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Mertens'ten Napoli itirafı!
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19 Nisan 2024 16:17
Son güncelleme 19 Nisan 2024 16:19
Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens, eski takımı Napoli ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"GERİ DÖNMEK HEYECAN VERİCİ"

Hafta içindeki izin gününde İtalya'ya giden ve eski takımı Napoli'yi ziyaret eden Mertens, "Castel Volturno'ya geri dönmek heyecan vericiydi. Çocukları tekrar gördüm, güzel duygulardı. İyi bir atmosfer buldum. Bu yıl istediğimiz gibi gitmemiş olsa da ben hala Şampiyonlar Ligi'ne katılacağımıza inanıyorum ve onlar da buna inanmalı. Çocukları iyi gördüm, Calzano ile çalıştım ve teknik ekibin felsefesini biliyorum." dedi.

İtalyan ekibinde birlikte oynadığı futbolcularla hala iletişiminin devam ettiğini söyleyen Mertens, "Şu andaki takımda birlikte oynadığım birçok oyuncu var ve onları tekrar görmek güzeldi. Eski takım arkadaşlarımla hala konuşuyoruz." ifadelerini kullandı.

Mertens'in Napoli ziyareti


AYRILIĞI İÇİN AÇIKLAMA

Napoli'den neden ayrıldığı ile ilgili konuşan Belçikalı yıldız, "Çünkü artık yavaşlamıştım bu yüzden. Napoli'de uzun yıllar oynadıktan sonra oranın bir taraftarı oluyorsunuz. Scudetto'yu (Şampiyonluk) kazanmanın ne demek olduğunu biliyordum, bunu isterdim ama tüm maçları izledim ve futbolun tadını çıkardım" sözlerini sarf etti.

Dries Mertens, 2022 yazında Napoli'den Galatasaray'a transfer olmuştu. Galatasaray forması altında 78 maça çıkan Mertens, 15 gol attı ve 17 asist yaptı.

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