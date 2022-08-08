Mertens: 'Galatasaray'da efsane olmak istiyorum'

Galatasaray'ın yeni transferi Dries Mertens, sarı-kırmızılı takıma transferinin ardından açıklamalşarda bulundu.



Sarı-kırmızılı kulüp, 35 yaşındaki Belçikalı'nın transferini twitter'daki Galatasaray Space odasından duyurdu.



"KENDİMİ TUTAMIYORDUM"



Dries Mertens ilk olarak "Merhaba, merhaba! Antalyaspor maçını izlerken sanki sahadaydım. Bafetimbi Gomis aslan yürüyüşünü yaptığı zaman kendimi tutamıyordum. Burada olduğum için çok mutluyum. İtalya'da çok güzel bir 9 yıl geçirdim. Artık değişiklik yapmaya hazır olduğumu hissettim. Galatasaray gibi bir takımdan teklif gelince onur duydum ve mükemmel bir adım atmış oldum. Napoli'de de bu şekildeydi, orada da aile gibiydi ve bu yüzden burada olmaktan mutluyum." dedi.



"EFSANE OLMAK İSTİYORUM"



Belçikalı futbolcu "Galatasaray'da efsane olmak istiyorum" diyerek sarı-kırmızılı taraftarlara mesaj gönderdi.



"OKAN BURUK'LA KONUŞTUK"



Teknik direktör Okan Buruk ile görüştüklerini söyleyen Mertens "Okan Buruk ile tanıştık, onun bir efsane olduğunu biliyoruz. Okan buruk ile çalışmaktan keyif alacağız" ifadelerini kullandı.



MERTENS'İN ÖZEL İSTEĞİ



Yayını yöneten Cem Davran "Ben bir aktörüm bilmezsiniz ama aynı zamanda çok iyi de bir Galatasaraylıyım" dedi. Dries Mertens ise "Galatasaray'da 1, 2, 3 sezon oynasam, aktör olur muyum acaba?" sorusunu sordu. Cem Davran "3 şampiyonluk ve minimum 1 Avrupa Kupası olursa tamam." yanıtını verince, Mertens gülerek "Tamam, tamam!" dedi.







