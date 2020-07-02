Mert Müldür ilk golünü kaydetti

Milli futbolcumuz Mert Müldür, Sassuolo'nun Fiorentina'yı 3-1 mağlup ettiği maçta ilk golünü kaydetti.

Mert Müldür ilk golünü kaydetti
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02 Temmuz 2020 01:34
Milli futbolcumuz Mert Müldür, Sassuolo'nun Fiorentina deplasmanında 3 puan aldığı karşılaşmada ilk golünü kaydetti.

Artemio Franchi Stadı'nda oynanan maçta Milli futbolcumuz Mert Müldür, 61. dakikada topu ağlara göndererek bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı. Sassuolo'ya galibiyeti getiren diğer golleri 24. dakikada penaltıdan ve 35. dakikada Defrel kaydetti. Fiorentina'nın Cutrone ile 90. dakikada bulduğu gol ise teselliden öteye gidemedi.

Serie A'da oynanan günün diğer maçları ve alınan skorlar ise şöyle:

Inter 6-0 Brescia
Bologna 1-1 Cagliari
SPAL 2-2 Milan
Hellas Verona 3-2 Parma
Lecce 1-2 Sampdoria







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