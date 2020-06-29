Mert Hakan Yandaş, Twitter hesabını kapattı

Süper Lig'in 29. haftasında konuk ettiği Kayserispor'a 2-0 kaybeden Sivasspor'un, ev sahibi olduğu maçlarda 16 maçtır süren yenilmezlik serisi son buldu. 12. dakikada penaltı kaçıran Mert Hakan Yandaş, sosyal medyada tepkilerin odağındaki isim olurken flaş bir hamlede bulunduZirve yolunda kritik bir kayıp yaşayan Sivasspor camiası ve Fenerbahçe ile anlaşması sebebiyle Galatasaraylı taraftarların da tepkisini çeken Mert, twitter hesabını kapattı.Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç'ın transfer söylentilerinden etkilendiklerini aktaran Çalımbay maç sonunda, "İki oyuncumuz sürekli şekilde konuşuldu. Ben ve yöneticilerimiz, maçlarını bitirip öyle gitsinler diye konuştuk ama ne olursa olsun mutlaka etkileniyorlar." açıklamasında bulunmuştu.