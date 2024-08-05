Mert Günok: ''Yeni transferlerimiz çok kaliteli''

Beşiktaş kalecisi Mert Günok, Süper Kupa galibiyetini sevindirici buldu ve yeni transferlerin kalitesine vurgu yaptı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Mert Günok: ''Yeni transferlerimiz çok kaliteli''
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05 Ağustos 2024 11:00
Son güncelleme 05 Ağustos 2024 12:01
Beşiktaş'ın tecrübeli kalecisi Mert Günok, Galatasaray önünde farklı galibiyetle kazanılan Süper Kupa'nın çok sevindirici olduğunu söyledi.

Günok, "Belki de kimsenin beklemediği bir skordu. Geçen sezonu kupayla kapatmıştık. Yeni sezona da gollü bir galibiyetle giriş yapmak takım adına çok önemli. Beşiktaş Kulübü olarak her zaman için şampiyonluk için mücadele ediyoruz. Süper Kupa maçı da oynandı ve bitti. Taraftarlarımızı mutlu ettik ama artık lige dönüp oraya hazırlanmamız gerekiyor. Sadece güzel bir galibiyet, güzel bir anı ve tarihe geçecek bir skor bizim için" ifadelerini kullandı.

YENİ TRANSFERLERİMİZ ÇOK KALİTELİ

Yeni transferler Ciro İmmobile, Rafa Silva ve Paulista'ya da değinen Mert, şöyle devam etti: "Yeni transferlerimiz çok kaliteli, onlarla ilgili bir şey söylememe gerek yok. Geçtiğimiz sezon ligi istediğimiz gibi bitiremedik, Türkiye Kupası ile yetindik. Ben Milli Takım'dan sonra biraz geç katıldım takıma. Gördüğüm kadarıyla kamp çok güzel geçmişti. Tatildeyken hocamızla sürekli telefonda konuşuyorduk, aynı şekilde kaleci antrenörümüz ve takım arkadaşlarımla da irtibat halindeydim. Fiziksel olarak tam anlamıyla hazır olduğumu söyleyemem, ilerleyen günlerde hem bireysel hem takım anlamında daha iyi olacağız."



 
 

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