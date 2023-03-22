Mersin Yenişehir, Final Four'da!

Kadınlar EuroLeague çeyrek final üçüncü maçında Tango Bourges Basket'i 91-63'lük skorla mağlup eden temsilcimiz ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, seriyi 2-1 kazanarak final four'a katılma başarısı gösterdi.
Mersin Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısını temsilcimiz 46-33 önde tamamladı.
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nde Chelsea Gray 27 sayı ve Elizabeth Williams 14 sayıyla oynadı. Tango Bourges Basket'te ise Anete Steinberga 14 sayı kaydetti.
Mersin Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısını temsilcimiz 46-33 önde tamamladı.
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nde Chelsea Gray 27 sayı ve Elizabeth Williams 14 sayıyla oynadı. Tango Bourges Basket'te ise Anete Steinberga 14 sayı kaydetti.
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