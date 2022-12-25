Mersin Yenişehir evinde zorlanmadı!

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, sahasında OGM Ormanspor'u 81-53 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Mersin Yenişehir evinde zorlanmadı!
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25 Aralık 2022 20:59
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, sahasında OGM Ormanspor'u 81-53 mağlup etti.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Özge Şentürk Bayraktar, Yiğit Emre Şimşek, Uğur Yüksel

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: Asena Yalçın 9, Gray 18, Holingsvorth 10, Hayes 7, Esra Ural Topuz 8, Gamze Takmaz 16, Özge Özışık 3, Gökşen Fitik 10, Asya Ülker, Sinem Ataş, Elanur Menteş

OGM Ormanspor: Williams 13, Sera Özelçi 4, Damla Gezgin 9, Banu Şimşek, Gray 9, Kübra Erat 9, Ceren Gökdemir, Fatmanur Karakaş 7, Öykü Sena Öktan 2, Nazlı Bircan Gökdemir

1. Periyot: 30-13

Devre: 49-28

3. Periyot: 66-40

Beş faulle oyundan çıkanlar: 36.49 Banu Şimşek, 38.11 Gray (OGM Ormanspor)

 

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