Mersin Yenişehir, Çankaya'ya şans tanımadı!

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, sahasında Çankaya Üniversitesi ile karşılaştı.
Mücadeleyi ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi mücadeleyi 86-72 kazandı.
Salon: Edip Buran
Hakemler: Özge Şentürk, Orkun Yurttaş, Berk Kurtulmuş
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: Asena Yalçın, Holingsvorth 11, Fagbenle 17, Hayes 15, Thomas 14, Zellous 7, Şevval Akalan 7, Melis Talay 4, Fatmanur Karakaş 3, Yeliz Doğan, Sinem Ataş 2, Esra Ural Topuz 6
Çankaya Üniversitesi: White 13, Dikaıoulaku 24, Yaya 5, Prince 10, Tuğçe Murat 10, Tuğba Oral 6, İnci Güçlü 4
1. Periyot: 25-18
Devre: 51- 40
3. Periyot: 70-53
5 faulle çıkan: 33.10 Tuğçe Murat (Çankaya Üniversitesi)
Mücadeleyi ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi mücadeleyi 86-72 kazandı.
Salon: Edip Buran
Hakemler: Özge Şentürk, Orkun Yurttaş, Berk Kurtulmuş
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: Asena Yalçın, Holingsvorth 11, Fagbenle 17, Hayes 15, Thomas 14, Zellous 7, Şevval Akalan 7, Melis Talay 4, Fatmanur Karakaş 3, Yeliz Doğan, Sinem Ataş 2, Esra Ural Topuz 6
Çankaya Üniversitesi: White 13, Dikaıoulaku 24, Yaya 5, Prince 10, Tuğçe Murat 10, Tuğba Oral 6, İnci Güçlü 4
1. Periyot: 25-18
Devre: 51- 40
3. Periyot: 70-53
5 faulle çıkan: 33.10 Tuğçe Murat (Çankaya Üniversitesi)