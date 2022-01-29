Mersin Yenişehir, Çankaya'ya şans tanımadı!

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, sahasında Çankaya Üniversitesi'ni 86-72 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Mersin Yenişehir, Çankaya'ya şans tanımadı!
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29 Ocak 2022 21:20
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, sahasında Çankaya Üniversitesi ile karşılaştı.

Mücadeleyi ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi mücadeleyi 86-72 kazandı.

Salon: Edip Buran

Hakemler: Özge Şentürk, Orkun Yurttaş, Berk Kurtulmuş

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: Asena Yalçın, Holingsvorth 11, Fagbenle 17, Hayes 15, Thomas 14, Zellous 7, Şevval Akalan 7, Melis Talay 4, Fatmanur Karakaş 3, Yeliz Doğan, Sinem Ataş 2, Esra Ural Topuz 6

Çankaya Üniversitesi: White 13, Dikaıoulaku 24, Yaya 5, Prince 10, Tuğçe Murat 10, Tuğba Oral 6, İnci Güçlü 4

1. Periyot: 25-18

Devre: 51- 40

3. Periyot: 70-53

5 faulle çıkan: 33.10 Tuğçe Murat (Çankaya Üniversitesi)

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