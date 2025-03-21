Mersin Spor, Galatasaray'ı konuk edecek

Mersin Spor, 22 Mart Cumartesi günü Galatasaray'ı ağırlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Mersin Spor, Galatasaray'ı konuk edecek
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Mart 2025 13:40

Mersin Spor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftada sahasında Galatasaray ile karşılaşacak. 

Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanacak mücadelede hakemler Kaan Büyükçil, Ali Şakacı ve Tolga Akkuşoğlu görev yapacak.

Ligde çıktığı 21 maçta 11 galibiyet 10 yenilgi alan Mersin ekibi 7. sırada bulunuyor. Galatasaray ise 21 maçta 12 galibiyet 9 mağlubiyet yaşayarak 5. basamakta yer alıyor.

 

EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery