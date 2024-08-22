Mersin Spor, Basketbol Süper Ligi mesaisine başladı

Mersin Spor, 10 yıl aradan sonra yeniden yükseldiği Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde sezon hazırlıklarına başladı.



Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Basketbol Süper Ligi'nde 2024-25 sezonu fikstür çekiminin ardından sezon hazırlıklarına başlayan Mersin Spor, ilk antrenmanı Servet Tazegül Spor Salonu'nda yaptı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Mersin Spor Başkanı Berkay Üstündağ, başarılarını Süper Lig'de sürdürmeyi hedeflediklerini belirtti.



Başantenör Can Sevim de "Önümüzde yeni bir sınav var. Ligde Avrupa kupalarına katılma hakkını elde etmek istiyoruz. Kesinlikle çok daha zor bir mücadele olacak ama bunu başarabilecek güçteyiz." ifadelerini kullandı.





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