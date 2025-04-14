Mersin'de düzenlenen Ritmik Cimnastik Küçükler Federasyon Kupası sona erdi

Türkiye Cimnastik Federasyonunca Mersin düzenlenen Ritmik Cimnastik Küçükler Federasyon Kupası sona erdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Mersin'de düzenlenen Ritmik Cimnastik Küçükler Federasyon Kupası sona erdi
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14 Nisan 2025 23:13
Türkiye Cimnastik Federasyonunca Mersin düzenlenen Ritmik Cimnastik Küçükler Federasyon Kupası tamamlandı.

Mersin Olimpik Cimnastik Salonu'nda 10 Nisan'da başlayan organizasyonda 6 ilden 248 sporcu mücadele etti.

Bireysel ve gruplar halinde gerçekleşen yarışmalarda dereceye giren sporculara ödül verildi.

Ritmik Cimnastik Küçükler Federasyon Kupası'nda kategorilerinde ilk 3'e giren sporcular şöyle sıralandı:

- A genel tasnif

1. Cemre Şeker (İstanbul)

2. Elif Şura Güner (Ankara)

3. Ayris Bayrak (İstanbul)

- B genel tasnif

1. Leyla Bade Koyuncu (Ankara)

2. Lidya Akkız (Antalya)

3. Ela Sert (Antalya) - Sofia Elif Lokochenko (Antalya)

- C genel tasnif

1. Şirin Demirbaş (İzmir)

2. Defne Tezel (İstanbul)

3. Dicle Giray (İzmir)

- Grup genel tasnif

1. Avelina Levchenko, Ela Sert, Ela Şensoy, Lidya Akkız, Melisa Cankaya ve Sofia Elif Lokochenko

2. Ayşe Ersoy, Ayşe Zeynep Tüzken, Rukiye Sunar, Sibel Özyurt ve Yağmur Kadıgil

3. Derin Esentürk, Derin Miray Küpçü, Nehir Aydın, Nehir Güvenç ve Zeynep Ela Süzen

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