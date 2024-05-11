Mersin Büyükşehir Belediye, seriyi 2-0 yaptı

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi play-off yarı final ikinci maçında Mersin Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Basketbol'u 79-77 yenerek seride durumu 2-0 yaptı.
Edip Buran Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu ev sahibi Mersin ekibi 19-14 önde tamamlarken, konuk ekip Gaziantep Basketbol devreye 37-36 önde girdi.
Karşılıklı atılan sayılarla geçilen üçüncü periyot 58-58'lik beraberlikle bitti. Son periyotta taraftar desteğini de alan Mersin Büyükşehir Belediyesi, rakibini 79-77 yenerek seride durumu 2-0 yaptı.
Üç galibiyete ulaşacak ekibin tur atlayacağı yarı final serisinin üçüncü mücadelesi, 15 Mayıs Çarşamba günü saat 19.00'da Karataş Şahinbey Spor Salonu'nda oynanacak.
Edip Buran Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu ev sahibi Mersin ekibi 19-14 önde tamamlarken, konuk ekip Gaziantep Basketbol devreye 37-36 önde girdi.
Karşılıklı atılan sayılarla geçilen üçüncü periyot 58-58'lik beraberlikle bitti. Son periyotta taraftar desteğini de alan Mersin Büyükşehir Belediyesi, rakibini 79-77 yenerek seride durumu 2-0 yaptı.
Üç galibiyete ulaşacak ekibin tur atlayacağı yarı final serisinin üçüncü mücadelesi, 15 Mayıs Çarşamba günü saat 19.00'da Karataş Şahinbey Spor Salonu'nda oynanacak.
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