Merkezefendi'de kaptan ameliyat edilecek

Basketbol Süper Ligi'nde alt sıralardan kurtulmaya çalışan Denizli temsilcisi Merkezefendi Belediyesi Basket'te sakatlanan takım kaptanı Ayberk Olmaz, bıçak altına yatacak.
Sol ön çapraz bağlarında yırtık tespit edilen tecrübeli pivot 30 Aralık Pazartesi günü ameliyat edilecek.
Ayberk'in potalara dönüşü 6 ile 8 ay arasında olacak. Merkezefendi Ayberk'in sakatlanmasıyla uzun rotasyonunu Metin Türen'le güçlendirmişti.
Sol ön çapraz bağlarında yırtık tespit edilen tecrübeli pivot 30 Aralık Pazartesi günü ameliyat edilecek.
Ayberk'in potalara dönüşü 6 ile 8 ay arasında olacak. Merkezefendi Ayberk'in sakatlanmasıyla uzun rotasyonunu Metin Türen'le güçlendirmişti.