Merkezefendi'de Badzim üzüntüsü

Merkezefendi Belediyesi forması giyen Hırvat şutör Roko Badzim, aşil tendonundan sakatlık yaşadı.

Haber; DHA, Fotoğraf; Twitter
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Merkezefendi'de Badzim üzüntüsü
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17 Nisan 2024 14:09
Basketbol Süper Ligi'nce cumartesi günü evinde Çağdaş Bodrum Spor'u yenerek bitime 2 hafta kala ligde kalışını ilan etmek isteyen Merkezefendi Belediyesi Basket'te Hırvat guard Roko Badzim'in aşil tendonu koptu.

Bu sezon yabancı oyuncuları sürekli değişen Denizli temsilcisinde sezon ortasında takıma dahil olup 10 maçta 11.4 sayı, 3 ribaund, 2.3 asist ortalamalarıyla mücadele eden Badzim'in geçen hafta Büyükçekmece deplasmanının son periyodunda yaşadığı sakatlığın ciddi olduğu ortaya çıktı.

MR'ında aşil tendonunun koptuğu tespit edilen oyuncu ameliyat olacak. Yıldız oyuncu 8 ay sonra parkelere dönebilecek.

Merkezefendi'de 3 maçlığına transfer edilen guard Eugene German ise Bodrum ekibi önünde ilk kez forma giyecek.

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