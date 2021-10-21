Merih Demiral İtalya'yı salladı: 'Gladyatör gibi'

UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu 3. hafta karşılaşmasında Manchester United ile karşılaşan Atalanta'da, milli futbolcumuz Merih Demiral performansıyla mücadeleye damga vurdu.



Atalanta'nın 2-0 öne geçmesine rağmen 3-2 kaybettiği karşılaşmada, bir gol atan ve oldukça iyi bir oyun ortaya koyan milli futbolcumuzu İtalyan basını da ön plana çıkardı.



'GLADYATÖR GİBİYDİ'



Tuttomercato sitesi Merih Demiral için 'Olağanüstü Demiral' başlığını kullandı. Haberin detayında ise "İlk yarıda neredeyse gladyatör gibiydi. Atalanta defansına büyük katkı sağladı. Attığı gole ekstra oldu." ifadelerini kullandı.



'CESUR OYUN ATALANTA'YA YETMEDİ'



Tuttosport ise "Merih Demiral'ın cesur oyunu Atalanta'ya yetmedi. United, Maguire, Rashford ve Ronaldo ile zafere uçtu." sözlerini kullandı. Haberde Merih Demiral'ın performansına vurgu yapıldı.



'MUHTEŞEM KAFA'



Corriere dello Sport ise "Atalanta, Düşer Tiyatrosu'nda kısa süreli bir rüya gördü." ifadelerini kullandı. Merih Demiral için "Maguire ve Shaw'ın arasından muhteşem bir kafayla imzasını attı." sözleri kullanıldı.





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