Suudi Arabistan Pro Lig'i 7. hafta maçında El-Ehli, deplasmanda Al-Khaleej ile karşı karşıya geldi. Merih Demiral'ın da takımı olan El-Ehli karşılaşmayı 3-0 kazandı.



El-Ehli'ye galibiyeti getiren goller 55 70 ve 74. dakikalarda sırasıyla Firas el-Bureykan, Ivan Toney ve Merih Demiral'dan geldi.



Maça ilk 11 başlayan Merih Demiral, 82. dakikada yerini Fahd Al Hamad'a bıraktı.



Al-Khaleej takımında Khaled-Al Samiri 53. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.



El- Ehli bu galibiyetle birlikte puanını 10'a çıkardı. Al-Khaleej ise 7 puanda kaldı.



El-Ehli, bir sonraki maçında AFC Şampiyonlar Ligi'nde Al-Rayyan ile karşılaşacak.



Al-Khaleej ise ligde Al Wehda ile karşılaşacak.









