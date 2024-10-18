Merih Demiral attı El-Ehli 3-0 kazandı!

Suudi Arabistan Pro Lig'i 7. hafta maçında El-Ehli, deplasmanda Al-Khaleej'i 3-0 yendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
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Merih Demiral attı El-Ehli 3-0 kazandı!
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18 Ekim 2024 19:49
Suudi Arabistan Pro Lig'i 7. hafta maçında El-Ehli, deplasmanda Al-Khaleej ile karşı karşıya geldi. Merih Demiral'ın da takımı olan El-Ehli karşılaşmayı 3-0 kazandı.

El-Ehli'ye galibiyeti getiren goller 55 70 ve 74. dakikalarda sırasıyla Firas el-Bureykan, Ivan Toney ve Merih Demiral'dan geldi.

Maça ilk 11 başlayan Merih Demiral, 82. dakikada yerini Fahd Al Hamad'a bıraktı.

Al-Khaleej takımında Khaled-Al Samiri 53. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. 

El- Ehli bu galibiyetle birlikte puanını 10'a çıkardı. Al-Khaleej ise 7 puanda kaldı.

El-Ehli, bir sonraki maçında AFC Şampiyonlar Ligi'nde Al-Rayyan ile karşılaşacak.

Al-Khaleej ise ligde Al Wehda ile karşılaşacak.




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