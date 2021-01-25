Menemenspor, Simon Zenke ve Okan Yılmaz'ı transfer etti

TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor, Simon Zenke ve Okan Yılmaz'ı kadrosuna dahil etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Menemenspor, Simon Zenke ve Okan Yılmaz'ı transfer etti
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25 Ocak 2021 18:27
TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor, Simon Zenke ve Okan Yılmaz'ı kadrosuna dahil etti.

Türkiye'de daha önce Samsunspor, Başakşehir, Şanlıurfaspor ve Kardemir Karabükspor formaları giyen 32 yaşındaki Nijeryalı Simon Zenke ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı.

Avusturya doğumlu 23 yaşındaki Okan Yılmaz son olarak Avusturya'da SKU Amstetten ekibinde oynadı. Okan Yılmaz da sezon sonuna kadar takıma dahil edildi.

Lisansları çıkarılan iki isim Altınordu maçı kadrosunda yer aldı.



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