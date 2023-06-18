Menemen FK'da büyük belirsizlik sürüyor

TFF 2. Lig ekiplerinden Menemen Futbol Kulübü'nde yeni sezon öncesi yaprak kıpırdamıyor.



Menemen temsilcisinin 2021-22 sezonunda 1'inci Lig'den düşmesinin ardından geçen sezon kulübün yarışmacı haklarını satın alarak şirketi Ekmas Sportif Faaliyetler A.Ş bünyesine katan Eski Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu'nun yeni sezon öncesi sarı-lacivertli kulübün haklarını devredebileceği iddia edildi.



Menemen Belediyesi'nin kulübü geri almak istediği ileri sürüldü.



İsim ve arma değişikliğine giden Menemen temsilcisinde başkanlık görevini Bahri Ekmekçioğlu üstlenirken, Ekmas Sportif Faaliyetler CEO'su Barış Orhunbilge de sarı-lacivertli kulüpte söz sahibi oldu.



Teknik adam olarak sezona daha önce Altay'da birlikte çalıştığı Özden Töraydın'la başlayan Özgür Ekmekçioğlu, Töraydın'ın istifasının ardından takımı teknik patron Serkan Afacan'a emanet etti.



İzmir ekibinde sözleşmesi sona eren Serkan Afacan ve futbolcuların durumları belirsiz.





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