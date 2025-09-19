Menemen FK'da Bilal Kısa temkinli

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 4 haftada 3 galibiyetle 9 puan toplayan, Ziraat Türkiye Kupası'nda da yoluna devam eden Menemen Futbol Kulübü'nde teknik direktör Bilal Kısa temkinli açıklamalar yaptı.Sezon başında uzun süre belirsizlik yaşayıp as futbolcularını kaybettikten sonra Bilal Kısa'yı göreve getirerek son dönemde transfere yönelen Menemen, lige iyi başladı. Lig ve kupadaki son 3 resmi maçını art arda kazanan sarı-lacivertlilerde yeni kurulan bir ekip olduklarını söyleyen Bilal Kısa, "Nereden geldiğimizi çok iyi bilmeliyiz. Lige az sayıda idman yaparak başladık. Sezon başında kağıt üzerinde fikstür avantajımız vardı. Bunu hatasız geçtiğimiz için çok mutluyuz. İkinci hafta sahamızda kaybettiğimiz Arnavuköy Belediyespor maçına çok üzülmüştük. Adanaspor'u farklı mağlup ettikten sonra taraftarımız önünde Isparta 32 Spor'u mağlup etmek bize büyük moral oldu. Kupada da yolumuza devam ediyoruz. Ancak şunu çok iyi biliyoruz ki çok eksiğimiz var. Bunları çalışarak kapatacağız" dedi.Bilal Kısa, kazandıkları maçların kendilerine moral olduğunu ancak yolun henüz başında olduklarının altını çizdi. Transferin son gününde Yusuf Abdioğlu ve Alican Özfesli gibi deneyimli isimlerin takıma katılmasının önemli olduğunu belirten genç teknik patron Bilal Kısa, "Lig ve kupada aldığımız sonuçlar geleceği umutlu bakmamız için moral oldu. Ancak henüz yolun başındayız. Başarılı olmak ve bu seviyelerde kalmak için çalışmalarımıza devam etmemiz gerekiyor. Transferin son günlerinde önemli takviyeler yaptık. Deneyimli arkadaşlarımızın takıma önemli katkı sağlayacağını biliyoruz. Yolun başında olduğumuzu havaya girmeden devam etmemiz gerektiğini biliyoruz" diye konuştu.Ligde 9 puanla 4'üncü sırada yer alan Menemen FK pazar günü Kırklarelispor ile deplasmanda karşılaşacak.