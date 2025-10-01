01 Ekim
Qarabag FK-Kopenhag
19:45
01 Ekim
Union St.Gilloise-Newcastle
19:45
01 Ekim
SSC Napoli-Sporting CP
22:00
01 Ekim
Villarreal-Juventus
22:00
01 Ekim
Arsenal-Olympiakos
22:00
01 Ekim
Leverkusen-PSV Eindhoven
22:00
01 Ekim
AS Monaco-M.City
22:00
01 Ekim
B. Dortmund-Athletic Bilbao
22:00
01 Ekim
Barcelona-PSG
22:00

Menemen FK Bilal Kısa ile yükselişe geçti

Menemen FK, teknik direktörlük kariyerine ilk adımını atan Bilal Kısa yönetiminde 6 maçta 13 puan toplayarak 2. Lig Kırmızı Grup'ta 3. sıraya yükseldi.

calendar 01 Ekim 2025 14:44
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Menemen FK Bilal Kısa ile yükselişe geçti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta oynadığı 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alıp 13 puan toplayarak 3'üncü sıraya adını yazdıran Menemen Futbol Kulübü, kariyerinde ilk kez teknik direktörlük görevini yapan Bilal Kısa ile iyi bir çıkış yakaladı.
 
Futbolculuk döneminde Fenerbahçe, Galatasaray, Bursaspor, Akhisarspor, Ankaragücü, Ankaraspor gibi Süper Lig kulüplerinde forma giyen ve A Milli Takım formasını da 7 defa terleten Bilal Kısa, teknik adamlığa hızlı bir giriş yaptı.
 
Futbolculuğu bıraktıktan sonra 2021 yılında Kayserispor'u çalıştıran Akhisar ve Galatasaray'dan eski teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu'nun ekibinde yardımcı antrenör olarak çalışan Kısa, daha sonra Çaykur Rizespor ve Eyüpspor'da aynı görevleri üstlendi.
 
Hamzaoğlu ile 3 farklı kulüpte çalışma fırsatı bulan 42 yaşındaki Bilal Kısa yaz döneminde Burhanettin Basatemür'ün yerine ligin başlamasına kısa süre kala Menemen FK'nın teknik patronu oldu. Şu ana kadar sarı-lacivertlilerle iyi bir performans ortaya koyan Kısa, takımını üst sıralara taşımayı başardı.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
3 Trabzonspor 7 4 2 1 9 6 14
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Beşiktaş 6 4 0 2 11 8 12
6 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
7 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
8 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
9 Antalyaspor 7 3 1 3 7 8 10
10 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
13 Rizespor 6 1 2 3 4 9 5
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 7 0 5 2 5 13 5
16 Gençlerbirliği 7 1 1 5 5 10 4
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 7 0 2 5 4 12 2
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.