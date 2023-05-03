Memphis Grizzlies'in, Dillon Brooks'a "hiçbir koşulda" yeni bir sözleşme vermeyeceği iddia edildi.



The Athletic'ten Shams Charania, Grizzlies'in Brooks'a kendisiyle bu yaz hiçbir koşulda yeniden sözleşme imzalamayacaklarını söylediğini belirtti.



Sezon sonu basın toplantıları sırasında, Memphis ve Brooks'un her iki tarafa da fayda sağlayan yeni bir başlangıç üzerine konuştukları söylendi.



27 yaşındaki Brooks, takımının Los Angeles Lakers'a karşı oynadığı ilk tur playoff serisinde, özellikle rakip yıldız LeBron James'e yönelik eleştirisiyle gündeme oturmuştu. Grizzlies ekibi Lakers'ı 2. maçta mağlup ettikten sonra Brooks, James'e "yaşlı" diyerek laf atmış ve Lakers yıldızının kendisi üzerinden 40 sayı atmadığı sürece ona saygı duymayacağını ima etmişti.



Grizzlies forveti ayrıca, Lakers'ın 125-85 kazandığı ve ikinci tura yükselmeyi başardığı 6. maçtan sonra da dahil olmak üzere, seri sırasında birden fazla kez medyanın karşısına çıkmadığı için 25.000 dolar para cezasına çarptırılmıştı.



Pazar günü medya ile takımın sezon sonu röportajları sırasında Brooks, James'le ilgili sözlerinden pişmanlık duymadığını belirtmiş ve bunların Lakers yıldızını ve ekibinin geri kalanını motive ettiğine inanmadığını söylemişti.



Charania, Memphis'in Brooks'un sözleşmesini sezonun başlarında uzatmak için tekliflerde bulunduğunu, ancak bu tekliflerin reddedilmesinin ardından görüşmelerin sona erdiğini açıkladı.



Altı yıllık kariyerinin tamamını Memphis'te geçiren Brooks, Grizzlies ile Şubat 2020'de imzaladığı üç yıllığı 35 milyon dolarlık sözleşme uzatmasının son sezonunda 14.3 sayı, 3.3 ribaund ve 2.6 asist ortalamaları yakaladı.





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