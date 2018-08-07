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Melo'nun Galatasaray'a önerdiği isim; Gustavo Scarpa

Felipe Melo, Galatasaray'a takım arkadaşı Gustavo Scarpa'yı önerdi.

Melo'nun Galatasaray'a önerdiği isim; Gustavo Scarpa
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07 Ağustos 2018 11:15
Galatasaray bir transfer önerisi de eski oyuncusu Felipe Melo'dan geldi.

Brezilya Serie A Palmeiras'ta forma giyen sambacı, Lima'nın arkasında kaldığı için rahatsız olan Gustavo Scarpa'nın bir de Vitinho'nun alınmasından sonra isyan ettiğini iletti. Eğer çabuk davranılabilirse Palmeiras'ın 24 yaşındaki orta sahayı Galatasaray'a kiralayabileceğini iletti.

Gustavo Scarpa bu sezon Palmeiras formasıyla 6 maçta 318 dakika süre aldı.



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