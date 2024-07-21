Melikgazi Kayseri Basketbol, Sokhna Fall'ı renklerine bağladı

2024-2025 sezonuna hazırlanan Melikgazi Kayseri Basketbol Senegalli oyuncu Sokhna Fall'ı renklerine bağladı.

Haber; AA, Fotoğraf; kayseribasketbol.com
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Melikgazi Kayseri Basketbol, Sokhna Fall'ı renklerine bağladı
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21 Temmuz 2024 10:45
Son güncelleme 21 Temmuz 2024 10:46
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol, Sokhna Fall'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, geçen sezon İspanya ligi ekiplerinden Gran Canarıa forması giyen 1,85 metre boyunda ve 21 yaşındaki Fall ile gelecek sezonun sonuna kadar anlaşmaya varıldı.

Kayseri ekibinin dokuzuncu transferi olarak kadrosuna kattığı Fall, forvet pozisyonunda görev yapıyor.

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