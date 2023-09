Melih Mahmutoğlu: 'Fenerbahçe'nin hedefi zirvedir'

Fenerbahçe Beko'nun 2023-2024 sezonu THY Avrupa Ligi medya günü organizasyonu gerçekleştirildi.



Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılan toplantıya, Fenerbahçe Beko Genel Menajeri Derya Yannier, başantrenör Dimitris İtoudis ve kaptan Melih Mahmutoğlu katıldı.



Burada açıklamada bulunan Derya Yannier, her zamanki gibi heyecanlı ve istekli olduklarını söyledi.



"SEZON BİTMEDEN PLANLAMAYA BAŞLADIK"



Sezon başında zamana ihtiyaç duyduklarını vurgulayan Yannier, "Yeni bir THY Avrupa Ligi ve Türkiye Ligi sezonu. Heyecanlı ve istekliyiz. Bütün zorlukları göğüslemek için hazır durumdayız. Her sezon başı olduğu gibi süreç ve zaman bizim ilacımız olacak. Hazırlık dönemini iyi geçirdik. Yeni sezona az zaman kaldı. Yolda da iyi gideceğiz. İlk maça kadar tüm eksiklerimizi kapatmaya çalışacağız. Daha rekabetçi bir lig olacak. Birçok takım kadrosunda yenilemeler ve değerli eklemeler yaptı." ifadelerini kullandı.



Geçen sene başladıkları düzeni devam ettirdiklerini ve eksik noktalara gerekli takviyeler yaptıklarını anlatan Yannier, şunları kaydetti:



"Geçen senenin üzerine koyarak gideceğimizi ümit ediyoruz. Geçtiğimiz sezon bitmeden kadro yapılanmasına başlamıştık. Sezona başlarken Bjelica ve Calathes o gün planlamamızda yoktu, o günkü şartlar onu gerektiriyordu. Calathes kontratlı oyuncumuz. Kendisi karakterine, profesyonelliğine inandığımız bir oyuncu. Her iki taraf için farklı çözümün daha iyi olacağını düşündük ama şartlar gelişti. Basketbolda esnek kalabilmenin önemine inanıyorum. Dolayısıyla bizde duruma karşı esnek davrandık ve şu anda oyuncu kadromuzda."



"KARARA KATILMIYORUZ"



Wilbekin'in aldığı cezaya ilişkin soruya ise Yannier, "Wilbekin ve Larkin'in durumlar paralel seyretti. Kulüp olarak gerekli açıklamayı yapmıştık. 5 maç oynamama ve para cezası verildi. Gerekli itirazları, başvuruları tahkime yaptık. Lig başlamadan bir sonuç çıkacaktır. Süre gelen bir süreç var, oraya zarar vermek istemem ama umuyorum bu karardan bir geri adım atılır. Bu karara katılmadığımızı net olarak gerekli mercilere ilettik." şeklinde yanıt verdi.



Taraftarın isteklerinin önemine değinen Yannier, şunları paylaştı:



"Taraftarın istekleri her zaman çok önemli. Bu kulüp sadece Türkiye bazında değil tüm Avrupa'da ve dünyada sevgiyle karşılanan bir kulüp. Dünyanın sayılı kulüplerinden bir tanesi. Sadece basketbol değil, spor kulübü. Teknik heyetle istişareler sonucunda öncelikli olduğumuz oyuncular vardı. Bu kadar oyuncu darlığında, bu ekonomik şartlarda herkesin istediği oyuncuları almak konusunda her gittiğimizi aldık diyemeyiz elbette.Öncelikli oyuncuların büyük çoğunluğunu aramıza kattık diyebiliriz. Yetenek havuzunu çeşitlendirmek gerektiğini düşünüyorduk. Her pozisyona gerekli hamleyi yaptık. Neto'nun sakatlığı bizim için çok üzücü oldu. İçimize çok sinen bir yaz dönemi geçirdiğimizi söyleyebilirim. Önümüzdeki dönemde bir değişiklik ön görürsek bunu yapmaktan çekinmeyiz."



"TRANSFERLERİMİZ TAKIM OYUNCUSU"



Başantrenör Dimitris İtoudis ise konuşmaktan daha çok başarıya ulaşmaya çalışmaları gerektiğini belirtti.



Arkalarında çok iyi bir taraftar grubu olduğunu hatırlatan İtoudis, "Arkamızda müthiş bir taraftar grubu ve yönetim var. Fenerbahçe'ye çok değer veren büyük Fenerbahçeli bir başkanımız var. Şimdi artık bir şeyleri geri verme zamanı. Yeni transferlerimiz önemli isimler. Sertaç tecrübeli bir oyuncu, ona önemli bir rol de vereceğim. Tüm transferlerimiz takım oyuncusu. Yeni gelen tüm oyunculara eskiler ve kaptan adapte için büyük destek oldu. Bu süreç hızlı geçiyor. Hazırlık döneminde birçok şeyi denedik. Bu oyuncuların hepsini seviyoruz, inşallah istediğimiz şekilde bir oyun oynayabileceğiz." şeklinde görüş belirtti.



Wilbekin'in cezasına ilişkin soruya da yanıt veren İtoudis, "Bu konuda soruyu Wilbekin'e sormak lazım. Farkı bir hikayesi var. Wilbekin ile mutlaka konuşmalısınız. Bana anlattığı hikaye kendi tarafından çok farklı. TBF ile iletişime geçti, telefonda kanıtları da var. Sezonu sakatlıklarla kapattı. Bilinen 2 toplamda 3 sakatlığı vardı. Oyuncular cezalandırılmamalı. Oynamak için buradalar. Bu oyuncuların oynaması gerekir." ifadelerini kullandı.



"GELENLERDEN ÇOK MUTLUYUZ"



Deneyimli çalıştırıcı, transfer dönemine ilişkin, "Yoğun bir yaz geçirdik transferde. Ekip olarak sürekli iletişimdeydik. Piyasanın darlığını hepimiz biliyoruz. Fenerbahçe'ye gelmek isteyen oyuncuları seçmeye çalıştık. İstediğimiz oyuncular geldi. Rekabetçi bir kadro kurduğumuza inanıyorum. Tek dileğim herkesin sağlıklı olması ve güzel bir sezon geçirebilmemiz. Kimyayı oluşturmamız önemli. Takım kurarken ekonomik duruma bakmanız gerekiyor. Kulübün ihtiyaçları var ve hepsini bir araya getirmek kolay değil. Tüm piyasayı analiz ederek çalıştık. Kapılı kapılar ardından çok çalışma oluyor. Sonuç olarak gelenlerden çok mutluyuz." diye konuştu.



İtoudis, sözlerini Türkiye'de boş zamanlarında neler yaptığına ilişkin soruya şu yanıtı vererek tamamladı:



"İstanbul'u çok seviyorum. Çok güzel yer, ben Anadolu yakasında oturuyorum. Fenerbahçe ailesinin parçası oldum diyebilirim, her yer Fenerbahçeli. Sokakta çok insanlarla karşılaşıyoruz. Müthiş iletişim oluyor dil bariyeri olsa bile. Egzersiz yapıyorum, müzik dinliyorum. Sözlerini anlamasam da Türk müziklerinin ritmi çok güzel. Kitap okurum. Son 7-8 yıldır firmaların benim gibi koçlardan talepleri oluyor. Değişik konferanslarda konuşmalar yapıyoruz. Farklı sektörden insanlarla tanışmış oluyorsunuz. Kızım Londra'da okuyor. Eşim Atina ile burası arasında gidip geliyor. İşimiz seyahatlerle dolu. Kalabalıklar içinde yalnızlık bu meslekte çok oluyor."



"FENERBAHÇE'NİN HEDEFİ ZİRVEDİR"



Kaptan Melih Mahmutoğlu da yeni sezonun herkese hayırlı olması temennisinde bulundu.



Başarılı olmak istediklerini dile getiren Melih, şöyle konuştu:



"Her sezon olduğu gibi heyecanlıyız. Artık başarılı olmak istiyoruz, buna inanıyoruz. İyi bir takım olduk. Hazırlıklar istediğimiz gibi gidiyor. Bundan sonraki tek hedefimiz sezona iyi başlamak ve hak ettiğimiz en iyi yerde bitirmek olacaktır. Milli takımda başarı istiyorsak yerli oyuncuların kendi takımlarında aldıkları roller çok önemli. Yerliler ne kadar süre alıyorsa, katkı veriyorsa o takım o kadar başarılı oluyor. Buna inanıyorum, inanmaya devam edeceğim. Takımdaki tüm oyuncular çok önemli ama yerlilerin aldığı süreler hem milli takıma faydalı olacaktır hem de Türk basketbolu açısından önemli olacaktır. Fenerbahçe'de oynuyorsanız hedef her zaman en yukarısıdır. Biz yolumuza adım adım gitmek istiyoruz. Önemli olan tüm takımın sağlıklı olması. Buradaki her oyuncu takım için çok değerli."