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Final serisinde ikinci randevu: Fenerbahçe - Beşiktaş

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka karşılaşacak.

calendar 19 Haziran 2025 00:52
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Final serisinde ikinci randevu: Fenerbahçe - Beşiktaş
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka, karşı karşıya gelecek.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadele, saat 20.30'da başlayacak. Mücadele, beIN Sports Haber ve beIN Sports 5'ten canlı yayınlanacak.

İki takım arasında oynanan serinin ilk maçında Fenerbahçe Beko, rakibini 94-76 mağlup ederek 1-0 öne geçti.

Dört galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı seride üçüncü müsabaka, 21 Haziran Cumartesi günü saat 20.30'da oynanacak.


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