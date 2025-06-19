18 Haziran
M.City-Wydad
2-0
18 Haziran
Real Madrid-Al Hilal
1-1
19 Haziran
Pachuca-RB Salzburg
1-2
19 Haziran
Al-Ain-Juventus
0-5
18 Haziran
Ranheim-Start
0-1
18 Haziran
Stabaek-Egersund
1-3
18 Haziran
Skeid-Sogndal
1-4
18 Haziran
Odds Ballklubb-Mjoendalen
1-1
18 Haziran
Moss-Hoedd
3-1
18 Haziran
Lillestroem-Aasane
2-2
18 Haziran
Kongsvinger-Aalesund
3-0
18 Haziran
Lyn-Raufoss
3-2
18 Haziran
Ilves-SJK
2-3
18 Haziran
IFK Mariehamn-KuPS Kuopio
1-0
18 Haziran
HJK-Haka
3-1
18 Haziran
VPS-IF Gnistan
0-0
18 Haziran
FF Jaro-Oulu
2-1
18 Haziran
Jeju SK-Gwangju
0-1

Filenin Sultanları, Kanada ile karşılaşacak

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Voleybol Milletler Ligi'nde Kanada ile karşılaşacak.

calendar 19 Haziran 2025 07:39
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Filenin Sultanları, Kanada ile karşılaşacak
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

2025 Kadınlar FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) İstanbul'da düzenlenen ikinci haftasında A Milli Kadın Voleybol Takımı, Kanada ile karşılaşacak.

Saat 19.30'da başlayacak karşılaşma TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, turnuvada oynadığı 5 maçı da kazanarak 5'te 5 yaptı.


>>> Artık 500 TL değil 1000 TL'ye varan HEDİYE! KAMPANYA GÜNCELLENDİ, SON GÜNLER, KAÇIRMAYIN!...

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.