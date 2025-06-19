2025 Kadınlar FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) İstanbul'da düzenlenen ikinci haftasında A Milli Kadın Voleybol Takımı, Kanada ile karşılaşacak.
Saat 19.30'da başlayacak karşılaşma TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, turnuvada oynadığı 5 maçı da kazanarak 5'te 5 yaptı.
Saat 19.30'da başlayacak karşılaşma TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, turnuvada oynadığı 5 maçı da kazanarak 5'te 5 yaptı.
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