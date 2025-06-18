Amed SF'de Mehmet Altıparmak dönemi!

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler'in yeni teknik direktörü Mehmet Altıparmak oldu.Amedspor Şehmus Özer Tesisleri'nde düzenlenen ve kulüp başkanı Burç Baysal'ın katıldığı törende Mehmet Altıparmak ile sözleşme imzalandı.Burç Baysal, hedeflerine ulaşma ve camianın beklentilerini karşılama konusunda Mehmet Altıparmak'a güvendiklerini söyledi.Geçen sezon stadyum zeminin oluşturduğu olumsuzlukların bu sene yaşanmaması için yoğun bir şekilde çalıştıklarını belirten Baysal, şöyle konuştu:"Yönetim kurulumuz, işin paydaşlarıyla beraber çok titiz bir çalışmanın içerisinde. Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nün tüm çalışanlarına ve Diyarbakır Valiliği ile çalışanlarına teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten bu konunun üzerinde hassasiyetle duruyorlar. Çalışmalar 15 Temmuz gibi sonlanacak ve zemin bir ay dinlendirilecek. Birinci maça yetişmese bile bir şekilde ikinci maçı stadyumumuzda oynayacağımız haberini paylaşmak isterim. Bu anlamda kulübün bir kaybı olmayacaktır."Burç Baysal, takımlarının 24 Haziran'da Diyarbakır'da toplanarak çalışmalarına başlayacağını aktardı.Teknik direktör Mehmet Altıparmak da Amed Sportif Faaliyetler ile sözleşme imzaladığı için mutlu olduğunu belirtti.2000'li yıllarda Diyarbakırspor'da forma giydiğini anımsatan Altıparmak, "Ondan dolayı hem Diyarbakır'ı hem de Diyarbakır halkını çok iyi biliyorum. Bu sayede halkın bizden ne istendiğini biliyorum." dedi.Tek hedeflerinin şampiyonluk olduğunu aktaran Altıparmak, "Bizim bir hedefimiz var, şampiyon olmak. Bunun için buradayız. 7 şampiyonluğum var. Bunlardan 3'ü üst üste olmak üzere bu ligden Süper Lig'e çıkan takımlar. İnşallah sekizinci şampiyonluğumuzu da Amedspor'da yaşayacağız. Bunun için elimizden gelen her şeyi yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.