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Pablo Sarabia'nın yeni takımı Al Arabi oldu

Katar Yıldızlar Ligi ekiplerinden Al Arabi, Pablo Sarabia'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

calendar 19 Haziran 2025 00:47
Haber: Sporx.com dış haberler
Pablo Sarabia'nın yeni takımı Al Arabi oldu
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Wolverhampton ile bu sezon yollarını ayıran Pablo Sarabia'nın yeni durağı belli oldu. Oyuncuyla birkaç Avrupa takımı ilgileniyordu.

Al Arabi, İspanyol yıldız Pablo Sarabia ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Katar ekibi, bu transfer için bonservis ödemesi yapmadı.

İspanyol golcü, geçtiğimiz sezon Wolverhampton formasıyla 28 resmi maçta 3 gol, 2 asist kaydetti.


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