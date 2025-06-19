Pablo Sarabia'nın yeni takımı Al Arabi oldu

Wolverhampton ile bu sezon yollarını ayıran Pablo Sarabia'nın yeni durağı belli oldu. Oyuncuyla birkaç Avrupa takımı ilgileniyordu.
Al Arabi, İspanyol yıldız Pablo Sarabia ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Katar ekibi, bu transfer için bonservis ödemesi yapmadı.
İspanyol golcü, geçtiğimiz sezon Wolverhampton formasıyla 28 resmi maçta 3 gol, 2 asist kaydetti.
Al Arabi, İspanyol yıldız Pablo Sarabia ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Katar ekibi, bu transfer için bonservis ödemesi yapmadı.
İspanyol golcü, geçtiğimiz sezon Wolverhampton formasıyla 28 resmi maçta 3 gol, 2 asist kaydetti.
>>> Artık 500 TL değil 1000 TL'ye varan HEDİYE! KAMPANYA GÜNCELLENDİ, SON GÜNLER, KAÇIRMAYIN!...