Mehmetçik halka yiyecek dağıttı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Malatya 2. Ordu Komutanlığında görevli askerlerin depremden etkilenen bölgelerde askerlerin vatandaşlara sıcak yemek dağıttığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Mehmetçik halka yiyecek dağıttı
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06 Şubat 2023 16:53
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Malatya 2. Ordu Komutanlığında görevli askerlerin Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen iki depremin ardından arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü noktalarda yemek dağıtımı gerçekleştirdiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Mehmetçiklerin, arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü noktalarda yemek dağıtarak vatandaşlara destek sağladığı belirtildi.

Açıklamada, birliklerin, deprem bölgesine seyyar mutfak desteği de sağlayacağı kaydedildi.

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