Mehmet Sepil, satış görüşmeleri için Ankara'da

Göztepe'de başkanlığı bırakan Mehmet Sepil, devir görüşmeleri için Ankara'da. Sepil, Başkent'te biri yabancı, iki şirket ile toplantı yapacak. Ayrıca Batı Anadolu Grup, İnci Holding, Ege Yapı ve Önaylar Yapı'nın da ismi geçiyor

Haber; Yeni Asır, Fotoğraf; AA
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Mehmet Sepil, satış görüşmeleri için Ankara'da
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23 Mart 2022 13:11
Göztepe'de Mehmet Sepil'in başkanlığı bırakmasının ardından kulüp devri yeniden gündeme geldi. 8 yıl önce kulübü Altınbaş Holding'den satın alarak 65 milyon dolarlık bir yatırım yapan Sepil'in kulübü kime devredeceği merak konusu olurken İzmir merkezli Yeni Asır gazetesinde ilginç iddialar yer aldı.

Şirket kulübü olan Göztepe'de başkanlığı bıraktığını açıklayan Mehmet Sepil'in Ankara'da iki görüşme yapacağı ve biri yerli, iki grupla kulübün satışı için pazarlık masasına oturacağı iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Geçen yıl Şubat ayında Sporttz Spor Yatırımları Anonim Şirketi'ne devredilen küçük miktar dışında, kulüp hisselerinin çoğunluğunu Sepil elinde bulunduruyor.

TALİPLERİ ARTIYOR

Sepil'in Ankara'da pazarlık masasında bulunan biri yabancı, biri yerli iki grubun haricinde Batı Anadolu ve İnci Holding'in de bu satışlarla ilgili nabız yokladığı ileri sürüldü. Ayrıca Ege Yapı, Önaylar Yapı şirketlerinin de ismi Göztepe ile anılmaya başladı.

ŞİMDİ NE OLACAK?

Gözteoe camiasının en çok merak ettiği konulardan biri de devir gerçekleşene kadar Göztepe'de yönetimi kimin devralacağı. Kulübe karşı maddi yükümlülüklerini yerine getirecek olan Sepil'in mevcut yönetimi göreve devam edecek.

Başkanvekili Talat Papatya'nın yönetim kurulunun başına geçmesi beklenirken kritik kararlar yine de hisse sahibi olarak Mehmet Sepil'in süzgecinden geçecek.

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