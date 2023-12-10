Mehmet Özhaseki'den prim sorusuna yanıt

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayserispor - Siltaş Yapı Pendikspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Mehmet Özhaseki'den prim sorusuna yanıt
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Aralık 2023 19:37
Son güncelleme 10 Aralık 2023 20:13
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, güzel bir maç izlediklerini söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Kayserispor'un Siltaş Yapı Pendikspor'u sahasında 2-0 yendiği maçın ardından açıklamalarda bulunan Bakan Özhaseki, kulübe yıllarca emek verdiğini söyledi.

Şu an kulübün onursal başkanlığını yaptığını ifade eden Özhaseki, güzel bir mücadele izlediklerini dile getirdi.

Özhaseki, galibiyetten dolayı teknik direktör ve futbolcuları tebrik etti.

Bir gazetecinin "Bugün de prim verdiniz mi bakanım" sorusuna Özhaseki, "Yeniden Türkiye gündemine taşır mısınız? Hayır vermedim. Geçen sefer daha ödeyemedim. Ali Çamlı ödedi, benim yerime ama ödeyeceğim söz verdim. Ali hocama sözüm var." diye konuştu.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery