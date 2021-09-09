Mehmet Ekici yine takımsız kaldı!

Bir dönem Trabzonspor ve Fenerbahçe forması giyen milli futbolcu Mehmet Ekici son olarak sarı-lacivertli takımdaydı. Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle istenilen performansı gösteremeyen Ekici sözleşmesinin bitmesiyle takımdan ayrılmıştı.



Geçtiğimiz sezon hiçbir takımla anlaşma sağlayamayan ve Hannover takımında idmanlara çıkan tecrübeli orta saha bu yaz transfer döneminde TFF 2. Lig ekipleri Şanlıurfaspor ve Hekimoğlu Trabzon'dan transfer teklifi aldı.



Gelen iki teklifi kabul etmeyen 31 yaşındaki futbolcu bu sezon da takımsız kaldı.



Mehmet Ekici 4 Ağustos 2020'den itibaren herhangi bir takımda forma giymedi. 2014'te Werder Bremen'den Trabzonspor'a transfer olan Mehmet Ekici bordo mavili takımda iyi performans gösterirken, 2017 yılının Temmuz ayında Fenerbahçe'ye gitmiş ve burada aradığını bulamayarak daha sonrasında kulüpsüz kalmıştı.



