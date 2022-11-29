Mehmet Büyükekşi'den yaralanan taraftara ziyaret

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Mehmet Büyükekşi, Göztepe ile Altay arasında oynanan derbi maçta atılan işaret fişeğiyle yaralanan Mehmet Çakır'ı İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi finaline davet etti.



Büyükekşi, Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesinde tedavisi süren Çakır'ı ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, Mehmet Çakır'ı beklediğinden çok daha iyi gördüğünü söyledi. Yaralı taraftarın moralinin de yerinde olduğunu aktaran Büyükekşi, şöyle konuştu:



"Kendisi gayet iyi bir durumda. Bizim için en önemli konu insan sağlığı, onu bu şekilde görmek bizi çok mutlu etti. İnşallah yönetim kurulu üyemiz Talat Papatya iyileşir iyileşmez alıp federasyona getirecek kendisini. Biliyorsunuz haziran ayında İstanbul'da Şampiyonlar Ligi finali var. Final maçına davet ettim kendisini. O da 'inşallah' dedi. Türkiye Futbol Federasyonu olarak bu spor taraftarımızın yanındayız. İnşallah güzel günlerde tekrar onla birlikte olacağız. Moral, motivasyonu gayet iyi."



Ziyarette TFF Yönetim Kurulu Üyeleri Nüket Küçükel Ezberci, Müslüm Özmen ve Talat Papatya'nın yanı sıra Göztepeli futbolcular Yasin Öztekin, İsmail Köybaşı ve Atınç Nukan da yer aldı.





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