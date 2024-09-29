Mehmet Aurelio: 'Oyun, sonucu hak etmedi'

Antalyaspor Teknik Sorumlusu Mehmet Aurelio, Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası açıklamalarda bulundu.



Aurelio'nun maç sonu açıklamaları şu şekilde:



"Oyunumuz bu sonucu hak etmedi. Yaptığımız 2 hatayla rakip 2 gol buldu. Oyuncularımız sonuna kadar savaştı. Sonuna kadar dengeli bir mücadele vardı. Sadece 2 hatadan 2 gol yedik. Aslında gol atamadık ama pozisyonları incelersek küçük birkaç detayı yapamadık. Gol atmak için bunlara ihtiyaç var. İlk yarıda da çok şansımız vardı ama golü atamadık. Fenerbahçe yapabildi. Gol atabilseydik sonuç farklı olabilirdi."



