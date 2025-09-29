29 Eylül
Beşiktaş-Kocaelispor
3-1
29 Eylül
Keçiörengücü-Pendikspor
0-0
29 Eylül
Vanspor FK-Amed Sportif
3-0
29 Eylül
A.Demirspor-Sarıyer
0-3
29 Eylül
Sakaryaspor-Sivasspor
0-0
29 Eylül
Everton-West Ham United
0-09'
30 Eylül
Valencia-Real Oviedo
21:00
29 Eylül
Parma -Torino
2-1
29 Eylül
Genoa-Lazio
0-124'
29 Eylül
Arouca-FC Porto
0-08'

Mehmet Altıparmak: "Çok üzgünüz"

Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, Vanspor mağlubiyetinin sonrasında konuştu.

calendar 29 Eylül 2025 21:53
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Mehmet Altıparmak: 'Çok üzgünüz'
Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, deplasmanda Vanspor'a 3-0 mağlup oldu.

Yeşil-kırmızılı ekibin teknik direktörü Mehmet Altıparmak, maç sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Özellikle müsabakanın sonlarında oyuncularının maçı bırakmasının kendisini üzdüğünü vurgulayan Altıparmak, şunları kaydetti:

"Çok iyi oynadığımız, çok rahat pozisyonlara girdiğimiz maçın ilk yarısı berabere bitti. İkinci yarıda oyuncularımıza söyledik, uyardık. Vanspor'un ne yapacağını da biliyorduk. İlk golde çok anlamsız bir şekilde top bizdeyken gol yedik. İki tane bireysel hatadan gol yedik. Sonrasında maç bitti. Çok üzgünüz. Bu kadar yol gelip bizi destekleyen taraftarlarımızdan kendi adıma çok özür dilerim. Takımımız içinde artık bazı şeyleri farklı şekilde yapmak gerekiyor. Bununla alakalı da yönetimimizle oturup konuşacağız çünkü yüreğini ortaya koymayan oyuncular var. Bu oyuncularla alakalı da konuşacağız. Vanspor takımını tebrik ediyorum. Müthiş mücadele ettiler. Mücadeleyle maçı kazandılar. Kardeşlik içinde geçen bir maçtı. Bunun için ayrıca mutluyuz."


  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
3 Trabzonspor 7 4 2 1 9 6 14
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Beşiktaş 6 4 0 2 11 8 12
6 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
7 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
8 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
9 Antalyaspor 7 3 1 3 7 8 10
10 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
13 Rizespor 6 1 2 3 4 9 5
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 7 0 5 2 5 13 5
16 Gençlerbirliği 7 1 1 5 5 10 4
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 7 0 2 5 4 12 2
