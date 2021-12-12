Medhi Benatia: 'Ronaldo gibisi bir daha olmayacak'

Fatih Karagümrük'e yaz transfer döneminde transfer olan ve geçtiğimiz günlerde sakatlıkların da etkisiyle futbolu bıraktığını açıklayan Medhi Benatia, Cristiano Ronaldo hakkında konuştu.



"BİR DAHA RONALDO GİBİSİ OLMAYACAK"



Portekizli yıldızla Juventus'ta birlikte forma giyen Benatia, "Ronaldo mağlubiyetleri çok kötü bir şekilde yaşıyor. Hedeflerine, futboluna, başarısına ulaşmak için tüm hayatını feda etti. Bir daha asla Ronaldo gibi kararlılığa sahip ve zirve için bu kadar çok çabalayan birisi olmayacak" ifadelerini kullandı.



Benatia, 2019 Ocak ayında Juventus'tan ayrıldı. Ronaldo ise 2018 yazında İtalyan ekibine transfer olurken, bu sezon transfer döneminde ise eski takıma Manchester United'a geri döndü.





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