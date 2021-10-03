Mbaye Diagne: 'Ne desem bilemedim, böyle devam'

Galatasaray'ın Çaykur Rizespor'un 3-2 yendiği karşılaşmada son golde Olimpiu Morutan'a asisti yapan Mbaye Diagne, karşılaşma sonrası paylaşımda bulundu.
Mbaye Diagne paylaşımında "Ne desem bilemedim, böyle devam" ifadelerini kullandı.
DIAGNE'DEN MORUTAN'A YANIT
Öte yandan Olimpiu Morutan karşılaşması sonrası "Teşekkürler Diagne" diyerek paylaşım yaptı. Diagne'nin takım arkadaşına yanıtı "Keyfini çıkar kardeşim." oldu.
Mbaye Diagne paylaşımında "Ne desem bilemedim, böyle devam" ifadelerini kullandı.
DIAGNE'DEN MORUTAN'A YANIT
Öte yandan Olimpiu Morutan karşılaşması sonrası "Teşekkürler Diagne" diyerek paylaşım yaptı. Diagne'nin takım arkadaşına yanıtı "Keyfini çıkar kardeşim." oldu.