Mbaye Diagne: "Ne desem bilemedim, böyle devam"

Galatasaraylı Mbaye Diagne, Çaykur Rizespor maçı sonrası paylaşım yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Mbaye Diagne: 'Ne desem bilemedim, böyle devam'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Ekim 2021 23:07
Galatasaray'ın Çaykur Rizespor'un 3-2 yendiği karşılaşmada son golde Olimpiu Morutan'a asisti yapan Mbaye Diagne, karşılaşma sonrası paylaşımda bulundu.

Mbaye Diagne paylaşımında "Ne desem bilemedim, böyle devam" ifadelerini kullandı.

DIAGNE'DEN MORUTAN'A YANIT

Öte yandan Olimpiu Morutan karşılaşması sonrası "Teşekkürler Diagne" diyerek paylaşım yaptı. Diagne'nin takım arkadaşına yanıtı "Keyfini çıkar kardeşim." oldu.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.