Mbaye Diagne'den Valencia'ya mesaj

Fatih Karagümrük'ün golcü ismi Mbaye Diagne, 4-3 kazanılan Sivasspor karşılaşmasının ardından A Spor'a açıklamalarda bulundu.



Diagne, "Önemli bir maçtı. 3 puan ve 3 gol attığım için memnunum. Güzel bir performans sergiledik. Bizim için önemli bir 3 puandı. Başsağlığı dilemek istiyorum depremde hayatını kaybedenler için. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum etkilenen vatandaşlarımız için. Bugün de ilk golden sonra tişörtümle onlara olan duygularımı göstermek istedim. O yüzden gol atmak da istiyordum. Buna da sahip olduğum için çok şanslıyım." dedi.



Gol krallığı yarışının sorulması üzerine golcü oyuncu, "Valencia biraz önde. Ama ben de bırakmayacağım. Savaşçı bir kimliğim var ve sonuna kadar bu savaşı vermek istiyorum. Önümüzde maçlar var ve kazanmak istiyorum. Kazandığımız sürece zaten benim bu yarışta olacağıma ve yukarılara çıkacağıma inanıyorum. Ona söyleyeceğim şu tebrik ediyorum, gollerine devam etsin çünkü ben geliyorum arkadan." cevabını verdi.



Mbaye Diagne, bu sezon ligde Fatih Karagümrük forması altında 14 gol attı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ