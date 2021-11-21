Mbaye Diagne: 'Aynısını Rize'ye attım, oradaki sayıldı'

Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe'yi konuk eden Galatasaray'da Mbaye Diagne, karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.



İşte Diagne'nin sözleri;



"RİZE'DE ATTIĞIM SAYILDI"



"Takım olarak iyiydik. Goldü bence. Rize'de de aynısı olmuştu. O gol sayıldı. Oyuncuya hafif bir temasım oldu."



"3 PUAN ALMALIYDIK"



"Bu maçtan 3 puan almamız gerekiyordu. Çalışmalarımıza devam edip sonraki maça bakacağız."





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