Mbaye Diagne: "Aynısını Rize'ye attım, oradaki sayıldı"

Galatasaray'ın santrforu Mbaye Diagne, Fenerbahçe maçı sonrasında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Mbaye Diagne: 'Aynısını Rize'ye attım, oradaki sayıldı'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Kasım 2021 21:52
Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe'yi konuk eden Galatasaray'da Mbaye Diagne, karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.

İşte Diagne'nin sözleri;

"RİZE'DE ATTIĞIM SAYILDI"

"Takım olarak iyiydik. Goldü bence. Rize'de de aynısı olmuştu. O gol sayıldı. Oyuncuya hafif bir temasım oldu."

"3 PUAN ALMALIYDIK"

"Bu maçtan 3 puan almamız gerekiyordu. Çalışmalarımıza devam edip sonraki maça bakacağız."


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.