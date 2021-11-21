Mbaye Diagne: 'Aynısını Rize'ye attım, oradaki sayıldı'

Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe'yi konuk eden Galatasaray'da Mbaye Diagne, karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.
İşte Diagne'nin sözleri;
"RİZE'DE ATTIĞIM SAYILDI"
"Takım olarak iyiydik. Goldü bence. Rize'de de aynısı olmuştu. O gol sayıldı. Oyuncuya hafif bir temasım oldu."
"3 PUAN ALMALIYDIK"
"Bu maçtan 3 puan almamız gerekiyordu. Çalışmalarımıza devam edip sonraki maça bakacağız."
İşte Diagne'nin sözleri;
"RİZE'DE ATTIĞIM SAYILDI"
"Takım olarak iyiydik. Goldü bence. Rize'de de aynısı olmuştu. O gol sayıldı. Oyuncuya hafif bir temasım oldu."
"3 PUAN ALMALIYDIK"
"Bu maçtan 3 puan almamız gerekiyordu. Çalışmalarımıza devam edip sonraki maça bakacağız."