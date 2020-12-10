Mbappe Galatasaray'ın ardından ilk kez Başakşehir'e gol attı

PSGli Kylian Mbappe, Başakşehir karşısında attığı golle Şampiyonlar Ligi tarihine 20 gole en genç ulaşan isim olarak geçti.



Fransız futbolcu Şampiyonlar Ligi'nde son golünü 11 Aralık 2019'da geçtiğimiz sezon Galatasaray'a atmıştı ve bu kez bir başka Türk takımı Başakşehir'e golünü atarak tarihe geçmiş oldu. Başakşehir karşılaşmasının 42. dakikasında kazanılan penaltıyı gole çeviren Mbappe bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde de ilk golünü atmış oldu.



21 yaş 11. aylıkken golünü atan Mbappe böylelikle 20 gol barajını 22 yaş 8 aylıkken aşan Lionel Messi'ye ait rekoru da eline geçirmeyi başardı.



