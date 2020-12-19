Maxim: 'Penaltı kaçırmam, yine kaçırmadım'

Gaziantep FK oyuncusu Alexandru Maxim, Fenerbahçe'yi 3-1 yendikleri maçı değerlendirdi.



Alexandru Maxim açıklamasında; "Takım gerçekten içeride ve dışarıda çok güçlü. Bunu herkese gösterdik. Hep beraber çok iyiyiz. Umarım bu yolda böyle devam ederiz. Takım gerçekten içeride ve dışarıda çok güçlü. Bunu herkese gösterdik. Hep beraber çok iyiyiz. Umarım bu yolda böyle devam ederiz. Bu zamana kadar penaltı kaçırmadım. Bunu da kaçırmadım." dedi.