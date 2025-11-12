Mavericks'te Nico Harrison dönemi sona erdi

Dallas Mavericks, genel menajer Nico Harrison ile yollarını ayırdı.

calendar 12 Kasım 2025 11:57
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
2021 yılında göreve getirilen Harrison, 2024 yılında takımı NBA Finalleri'ne taşıyan kadroyu kurmuştu. Ancak Luka Dončić takasının yarattığı etkiler, 2025-26 sezonunun başında Harrison'ın koltuğunu ciddi biçimde sallamaya başlamıştı.

Salı sabahı Mavericks'in sahibi Patrick Dumont ile yapılan toplantının ardından Harrison'ın görevine son verildi.
Dumont, Dončić takasının hemen ardından Harrison'a desteğini açıklamış olsa da takımın sezona 3 galibiyet – 8 mağlubiyetle başlamasının ardından bu güven sarsıldı. Kadroda oyun kurucu eksikliği göze çarparken, bu durum çaylak oyuncu Cooper Flagg'i henüz hazır olmadığı bir rolde oynamaya zorladı. Yaz döneminde bu eksikliği gidermek için yalnızca D'Angelo Russell transfer edilmiş, buna karşın takım Anthony Davis, Daniel Gafford ve Dereck Lively II gibi uzun rotasyonuna yatırım yapmaya devam etmişti.


Nico Harrison, Mavericks'e katılmadan önce uzun yıllar Nike'ta yöneticilik yapmış; Kobe Bryant, Kyrie Irving ve birçok yıldız isimle yakın ilişkiler kurmuştu.

