Mauro Icardi'ye teklif var mı? Dursun Özbek açıkladı!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Mauro Icardi ve Michy Batshuayi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Mauro Icardi'ye teklif var mı? Dursun Özbek açıkladı!
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01 Temmuz 2024 00:17
Son güncelleme 01 Temmuz 2024 00:31
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Ekol TV'ye Mauro Icardi için transfer açıklaması yaptı.

Dursun Özbek, "Icardi'ye teklif var mı?" sorusuna, "Mauro Icardi için bize ulaşan bir teklif yok." ifadelerini kullandı.

Takıma yeni isimlerin transfer edileceğini söyleyen Özbek, "Biz Galatasaray'a geldiğimiz 2 sene de şampiyon olduk. Transfer yapmayan bir başkan şampiyon olamaz. Çok güzel bir takım kurduk. Bizim yaptığımız her şey Galatasaray'ın menfaatine göre olacak. En iyi takımı kurarak yine şampiyon olacağız. 3 Temmuz'da Kemerburgaz'da sezonu açıyoruz." açıklamasında bulundu.

"KISA SÜREDE BİTİRECEĞİZ"

Eksikleri bildiklerini söyleyen Özbek, "Transfer çalışmalarımız devam ediyor. Önümüzdeki hafta görüşmelerimiz hızlanacak. Mümkün olan en kısa süre içinde noktasal transferlerimizi yapacağız. Eksiklerimizi biliyoruz." şeklinde konuştu.

MICHY BATSHUAYI TRANSFERİ

Michy Batshuayi transferiyle ilgili ise, "Michy Batshuayi için yarın sabahı bekleyin. Onla ilgili bilgi vereceğiz sizlere." dedi.

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