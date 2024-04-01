Mauro Icardi rekor peşinde!

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, skora bir kez daha etki ederse kariyer rekoru kıracak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Mauro Icardi rekor peşinde!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Nisan 2024 09:21
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, geçen sezonki gol sayısı 23'ü şimdiden yakaladı. 23 gol ve 11 asistle ulaşan Arjantinli forvet, kariyer rekorunu kırmaya çok yaklaştı.

Icardi, 2014-15 ve 2016-17 sezonlarında Inter formasıyla 27 gol, 7 asist ve 26 gol, 8 asistle toplam 34 gole etki etmeyi başarmıştı.

Galatasaray'da bu sezon 34 gole katkı sağlayan Icardi'nin kalan 8 haftada 1 golden fazla tabelayı değiştirmesine kesin gözüyle bakılıyor.  

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery