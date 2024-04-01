Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, geçen sezonki gol sayısı 23'ü şimdiden yakaladı. 23 gol ve 11 asistle ulaşan Arjantinli forvet, kariyer rekorunu kırmaya çok yaklaştı.
Icardi, 2014-15 ve 2016-17 sezonlarında Inter formasıyla 27 gol, 7 asist ve 26 gol, 8 asistle toplam 34 gole etki etmeyi başarmıştı.
Galatasaray'da bu sezon 34 gole katkı sağlayan Icardi'nin kalan 8 haftada 1 golden fazla tabelayı değiştirmesine kesin gözüyle bakılıyor.
Icardi, 2014-15 ve 2016-17 sezonlarında Inter formasıyla 27 gol, 7 asist ve 26 gol, 8 asistle toplam 34 gole etki etmeyi başarmıştı.
Galatasaray'da bu sezon 34 gole katkı sağlayan Icardi'nin kalan 8 haftada 1 golden fazla tabelayı değiştirmesine kesin gözüyle bakılıyor.